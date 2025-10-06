Capturan a 583 personas en las últimas horas

En las últimas 72 horas, en el marco del Plan Firmeza, fueron capturadas 583 personas. De ellas, 379 fueron por oficio, 159 por faltas administrativas, 49 en flagrancia, uno por microtráfico y dos por narcotráfico, informaron de la Policía Nacional (PN).

Según el reporte policial, “se realizaron 136 diligencias de allanamiento, se decomisaron 38 armas de fuego con 1, 453 municiones, 22 paquetes de drogas y B/. 28, 622.55 en efectivo. También se incautaron 83 carrizos con polvo blanco, 13 bolsitas con hierba seca, siete bolsitas con polvo blanco entre otras sustancias”.

Además se recuperaron 38 semovientes y cuatro autos con denuncia de robo y hurto, agregaron de la PN.

En materia de tránsito se colocaron 2, 828 infracciones de las cuales 391 fueron por exceso de velocidad, 154 por luces no adecuadas, 33 por licencia vencida, 40 por hablar por teléfono celular y 29 por embriaguez comprobada. Se remolcaron 119 vehículos en grúa.

Se registraron 343 accidentes de tránsito dejando como un saldo de 115 lesionados, dos víctimas fatales por atropello y aplastamiento en la Ave. Domingo Díaz y distrito de Chame.