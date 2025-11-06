Capturan a 172 personas en las últimas horas

En el marco del Plan Firmeza, en las últimas 24 horas, fueron aprehendidas 172 personas de las cuales 63 fueron por faltas administrativas, 100 por oficio y nueve en flagrancia, confirmaron de la Policía Nacional (PN).Según el reporte policial, se realizaron 17 diligencias de allanamiento, se decomisaron tres armas de fuego, nueve municiones, un vehículo, 204 carrizos con polvo blanco, bolsas con hierba seca, 78 bolsitas con hierba secas, 52 fragmentos de la droga conocida como piedra entre otras sustancias ilícitas. En materia de tránsito se colocaron 1,048 infracciones de las cuales 169 fueron por exceso de velocidad, 63 por luces no adecuadas, 26 por licencia vencida, 27 por embriaguez comprobada, 19 por aliento alcohólico y tres por hablar por celular.