Capturan a 167 personas en las últimas horas

En el marco del Plan Firmeza, en las últimas 24 horas, fueron aprehendidas 167 personas, en acciones operativas a nivel nacional, confirmaron de la Policía Nacional.

De estas aprehensiones, 89 fueron por oficio, 56 por faltas administrativas, 14 en flagrancia, seis por microtráfico y dos por narcotráfico.

Según el reporte policial, se realizaron 21 diligencias de allanamiento, se incautaron cuatro armas de fuego, 12 municiones, cinco paquetes con droga y B/. 15,068.00 en efectivo. También se recuperaron dos vehículos.

En tanto en materia de tránsito, detallaron que se colocaron 1, 246 boletas por diversas infracciones, entre las que sobresalen 188 por exceso de velocidad, 96 por luces no adecuadas, 12 hablar por celular y 26 por licencias vencidas.

Unos 57 vehículos fueron removidos con grúas, se registraron 128 accidentes viales con un saldo de 43 lesionados.