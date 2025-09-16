Capturado por feminicidio de su expareja en La Chorrera

Este martes, 16 de septiembre, fue capturado un hombre en el distrito de La Chorrera, presuntamente vinculado al delito contra la vida y la integridad personal en su modalidad de femicidio, en perjuicio de su expareja, informaron de la Policía Nacional.

De acuerdo con el reporte de la Policía, el hecho por el que se le investiga ocurrió el 7 de octubre de 2024 en el sector de Santa Cruz.

La aprehensión se efectuó en el corregimiento El Arado, mediante diligencia de allanamiento en asocio con el Ministerio Público, tras investigaciones judiciales y resultados científicos, que determinan la presunta vinculación del hombre con la muerte de su expareja, quien fallece a causa de una intoxicación con herbicida, detallaron las autoridades.

Este sujeto fue trasladado para los trámites correspondientes a órdenes de la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de Panamá Oeste.