Campaña de vacunación contra la neumonía en Chiriquí

Este viernes, 14 de noviembre, se inició una campaña nacional de vacunación contra la neumonía en todas las instalaciones del Minsa en Chiriquí, centros comerciales y en áreas de mayor tránsito de personas en los 14 distritos de esta provincia, informaron del Ministerio de Salud (Minsa).

La jefa regional de enfermería, Maritza Montero, destacó la importancia de que los niños y adultos mayores reciban la vacuna contra el neumococo, principal causa de la neumonía y otras enfermedades del sistema respiratorio.

Montero advirtió la necesidad de recuperar y superar la cobertura de vacunación que se lograban en Panamá antes de la pandemia por COVID 19. “Es necesario recibir la protección inmunológica por vacunas, que por muchos años recibieron las personas desde su nacimiento”, agregó.