Cae la calidad de servicio de Uber

Los usuarios de Uber manifiestan que han presenciado una disminución en la calidad del servicio que ofrece la aplicación. “Han desmejorado la atención, al principio te ofrecían que si agua, pastillas. Se preocupaban de que el carro estuviera limpio, que el aire estuviera bien. Hace poco me subí a uno que le sonaba todo, el aire no servía, ya son casi como los taxis amarillos”, detalla Luis Rojas, un usuario de la app. La usuaria Elizabeth Vásquez agrega: “Ha empeorado, incluso en el aumento de tarifa, y también para los mismos conductores, con las condiciones que les ofrecen”. Un conductor que prefirió no dar su nombre comentó: “Ya no es como antes, se hacían de 80 hasta 100 dólares diarios, hoy de milagro llega a los 60, de los cuales 25 a 30 son para la gasolina. Además ni Uber, DiDi ni Indrive se hacen responsables del desgaste del carro ni te dan incentivo o descuentos en repuestos”.

Entre otras quejas presentadas por las personas encuestadas están el tipo de vehículo, la música y el volumen elevado y la vestimenta de los conductores.