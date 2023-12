Bloqueos hacia la mina impiden adecuado mantenimiento

Hace más de un mes que se mantienen bloqueadas las rutas de acceso a la mina de Cobre Panamá, en San Juanito y Punta Rincón, lo que impacta de manera negativa los planes de mitigación ambiental y el mantenimiento a los equipos que se encuentran en la mina.

La mina ya no realiza operaciones de extracción, procesamiento y exportación por el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia y la comunicación oficial del Ministerio de Comercio sobre el cierre de la mina.

De acuerdo con reportes del sindicato, en la mina se mantienen trabajadores desde hace más de 30 días que no han podido ir a sus casas y estar con sus familias, así como tampoco se les ha permitido el ingreso a otros colaboradores que se necesitan para la etapa de cuido que es la única que se está haciendo en este momento.

Los camiones de proveedores que tienen que entregar material para el mantenimiento y preservación ambiental como dosificación de cal, reactivos clave para la gestión ambiental, entre otros, tampoco han podido ingresar.

La empresa canadiense First Quantum Minerals pidió el pasado sábado, 9 de diciembre, desbloquear la ruta para evitar la contaminación ambiental, sin embargo, las personas siguen impidiendo el libre tránsito.

“Para que la empresa mantenga el cumplimiento y evite daños ambientales, el camino de acceso a la mina y el puerto internacional (Punta Rincón) deben ser despejados con carácter de urgencia”, dijo la minera en un comunicado.

Además, la comunidad también sufre afectación por el bloqueo porque se les pide mostrar la cédula para poder pasar e inclusive los manifestantes les revisan sus vehículos.

Esta situación también generó que el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, realizará una inspección y en el recorrido se constató cierres de un paño en las vías de San Juanito y Ceiba, lo que impide la salida de los trabajadores de la mina.

“Según información técnica, la mina necesita cal y arena para que las presas de relave no pierdan su estabilidad y no se desborden y la arena no llegue a nuestros ríos. Es decir que esa actividad (cierre de vías) puede estar atentando en contra de la seguridad ambiental de ellos y de todos los pobladores”, manifestó el ombudsman.

Según Leblanc en la inspección realizada en estas comunidades en las provincias de Coclé y Colón, pudo observar posibles vulneraciones de derechos humanos como: impedimento del libre tránsito, presumiblemente consumo de sustancias psicotrópicas, personas encapuchadas las cuales presumiblemente poseían armas de fuego en lugares donde se pone en riesgo la integridad de niños, niñas y adolescentes (NNA) y moradores que expresaron sentirse atemorizados y desprotegidos por los estamentos de seguridad.

Riesgo ambiental

Roderick Gutiérrez, especialista en gestión y planificación ambiental manifestó que “no se puede ingresar a la mina insumo, equipo y personal idóneo que se necesita para poder mantener las actividades en su proceso de cuido y mantenimiento que es la etapa en la cual se encuentra en este momento”. El experto explicó que “la mina no solo es el tajo (hueco) hay muchas otras actividades que se deben mantener y darle mantenimiento para evitar un problema ambiental”.

“En este momento estamos en riesgo ambiental porque al no seguir dándole el mantenimiento y el control adecuado a todas las actividades, estamos en riesgo. Y una vez que pasemos de riesgo entramos en contaminación”, recalcó el especialista.

¿Quiénes cierran?

Miembros del Frente Campesino contra los Embalses y Minería de Coclé y Colón (FCCEMC), se mantienen en vigila permanente en el área de San Juanito y Ceiba, en Coclé. Además, campesinos y pescadores protestan cerca del puerto internacional de Punta Rincón, en Donoso, provincia de Colón.