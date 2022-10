$!Baja recaudación afecta funciones en municipios

La baja recaudación afecta el funcionamiento de todos los municipios del país manifestó el presidente de la Asociación de Municipios de Panamá y alcalde de Macaracas, de Los Santos, Eliécer Cortés.

”Las recaudaciones están en un 60% en casi todos los municipio. Hay alcaldías que han tomado la decisión de reducir la planilla. Esto afecta en temas de funcionamiento, mejoras de la estructuras (mataderos, vertedero, limpieza de áreas publicas), el pago a la Caja de Seguro Social. Además, el aumento del combustible. Nosotros no tenemos subsidio por lo que debemos sacrificar otras áreas para mantener la flota de recolección de desechos funcionando”, manifestó Cortés.

El regidor municipal manifestó que están a la espera que el Órgano Ejecutivo apruebe el uso de hasta un 40% del impuesto de Bien Inmueble (IBI) destinado para inversión a los gastos de funcionamientos en los distritos que lo necesiten.

En este sentido, el presidente de la Asociación de Alcaldes de Panamá y alcalde de Colón, Alex Lee expresó que además de los gastos operativos mensuales, los municipios se enfrentan a deudas acumuladas durante los años de pandemia.

“Tenemos problemas con la C.S.S, pago de proveedores, pago del décimo tercer mes, hubo temporadas que los funcionarios no cobraban al día. Imaginé que tengamos que cerrar los juzgados de paz porque no tenemos para pagar; los cementerios y no tengamos para enterrar los muertos, que los mataderos cierren por falta de pago y hacer despidos”, dijo.