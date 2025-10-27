$!Azuero, el agua no se puede consumir

El agua tratada en las potabilizadoras de Azuero aún no es apta para el consumo humano, aunque los niveles de contaminación del río La Villa han bajado significativamente, informaron las autoridades. El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Rutilio Villarreal, afirmó que se encuentran en proceso de limpieza de la red de distribución de agua.

“Esperamos que en noviembre empecemos a limpiar definitivamente las primeras áreas. Los niveles de materia orgánica en el río han mejorado y eso es un buen indicio como solución permanente que tenemos para la región de Azuero”, manifestó.

Datos del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) detallan la instalación de 20 biodigestores, lo que ha permitido reducir significativamente las cargas contaminantes.

Este mes, se inspeccionaron las seis fincas porcinas de mayor magnitud dentro de la cuenca, registrando “avances significativos” en sus trabajos de adecuación.

“A la fecha, se han abierto más de 10 procesos administrativos con sus debidas sanciones. Las multas superan los B/ 5,000”, detalla el informe. Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) ha redactado un manual guía sobre buenas prácticas agrícolas concernientes al tratamiento de explotaciones porcinas.