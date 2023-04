Aumenta la tarifa para tramitar visas

ml | El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó aumentos de ciertas tasas de tramitación de solicitud de visado de no inmigrante y de la tarjeta de cruce fronterizo para ciudadanos mexicanos mayores de 15 años.

De acuerdo con el reporte compartido por la Embajada en Panamá, “la tasa para visados de visitante por negocios o turismo, y otras visas de no inmigrante como los visados de estudiante y de visitante de intercambio, aumentará de 160 a 185 dólares”. Mientras, “la tasa para determinados visados de no inmigrante basados en peticiones para trabajadores temporales (categorías H, L, O, P, Q y R) aumentará de 190 a 205 dólares. La tasa para un comerciante con tratado, inversor con tratado y solicitantes con tratado en una ocupación especializada (categoría E) aumentará de 205 a 315 dólares”. Las tasas para las visas de no inmigrante se fijan en función del costo real de la prestación de los servicios.