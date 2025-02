Arzobispo Ulloa hace llamado a celebrar “carnavales con dignidad”

El arzobispo panameño José Domingo Ulloa hizo un llamado para evitar los “actos bochornosos” durante los carnavales.

“Quisiera dirigir un mensaje porque a veces resaltamos lo negativo de cierto grupito en los carnavales y no valoramos el esfuerzo de los pueblos para ofrecer un Carnaval digno. Exhorto a los dirigentes de los carnavales en nuestros pueblos y la ciudad, a que no dejemos que un pequeño ‘grupejo’ eche al traste algo que tradicionalmente el pueblo panameño lo ha vivido en plenitud”, dijo el sacerdote.

Ulloa recalcó que estos días son una oportunidad que el pueblo tiene para compartir, para divertirse sanamente.

“Gozar sanamente, cuidarnos en el beber. Tengo que respetar mi dignidad, la forma en cómo me visto o asisto a los carnavales también te dice de lo que tú eres. Ojalá este año no veamos actos bochornosamente que atentan, no solo contra los demás, sino contra nuestra persona”.