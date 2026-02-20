Arrestan en Colón a personas con oficios pendientes

La Policía Nacional (PN) realizó la aprehensión de cuatro personas en diferentes sectores de la provincia de Colón, como parte de los operativos para garantizar la seguridad ciudadana, informaron desde la PN.

En comunicado, destacaron que en el corregimiento de Cativá fue detenido un hombre de 28 años, requerido mediante oficio de captura por el delito de pandillerismo, emitido por la Fiscalía Superior Especializada en Delito de Asociación Ilícita y fechado el 12 de diciembre de 2023.

Asimismo, se aprehendió un hombre de 40 años en la calle 5 central, corregimiento de Barrio Norte, por delitos contra el pudor y la libertad sexual, requerido por el Juzgado Liquidador de Causas Penales de Colón (oficio fechado el 15 de febrero de 2021), y un hombre de 32 años en la calle 13, corregimiento de Barrio Sur, por contrabando, solicitado por la Administración Regional de Aduana Zona Oriental (oficio fechado el 2 de diciembre de 2024).

Finalmente, revelaron que mediante oficio subrogado, se verificó y puso a disposición un hombre de 40 años en la Plaza 4 Altos, corregimiento de Cristóbal, por delitos contra la seguridad colectiva, requerido por el Juzgado de Cumplimiento de Colón (oficio fechado el 25 de febrero de 2025). Todas las personas fueron puestas a órdenes de las autoridades competentes.