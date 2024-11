ARBYD presenta plan piloto para modificar la Ley Zanahoria

La Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas (ARBYD) informó este 23 de noviembre que presentó un plan piloto al Alcalde Mayer Mizrachi, para que este considere “modificar más no anular aspectos del decreto zanahoria en búsqueda de incentivar la vida nocturna de la ciudad de Panamá”, detallan en un comunicado.

Así mismo, revelan que su intención es que esto se lleve a cabo de una manera ordenada, “pero a la vez que nos permita tener un producto más atractivo como país hacia el turismo nocturno”.

El documento propuesto lleva por nombre “Despierta tus noches, Vive tu País” y busca que, los fines de semana de diciembre, se extienda el horario hasta las 6:00 a.m., en zonas que cumplan ciertos parámetros, como áreas no residenciales y seguras, “homologando las prácticas de capitales que le apuestan al turismo nocturno, esto junto a campañas del consumo responsable y el uso de Uber, etc., que no existían antes del decreto Zanahoria”, manifiesta la ARBYD.