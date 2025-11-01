Aprehenden a una mujer que supuestamente lesionó a su pareja con un rastrillo

La Policía Nacional dio con la aprehensión de una mujer en el distrito de Barú, en la provincia de Chiriquí, requerida por el delito contra el orden jurídico, familiar y el estado civil en su modalidad de violencia doméstica, en perjuicio de su pareja.

En un comunicado, la entidad de seguridad señala que el hecho de violencia se originó en el corregimiento de El Palmar, donde presuntamente la mujer agredió con un rastrillo a su pareja causándole varias heridas cortantes en el rostro, brazos y espalda.

Tras su aprehensión fue puesta a órdenes de las autoridades judiciales para su debido trámite.