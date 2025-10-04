Aprehenden a panameño y a colombiano con 18 paquetes de presunta droga en Condado del Rey

Un ciudadano panameño y uno de nacionalidad colombiana fueron aprehendidos durante un operativo realizado en el sector de Condado del Rey, informó la Policía Nacional.

De la entidad detallaron, en un comunicado, que el operativo se desarrolló en la Plaza Centennial, donde los agentes observaron una actitud sospechosa por parte de los ocupantes de un vehículo tipo taxi.

Durante la acción policial lograron la incautación de 18 paquetes de presuntas sustancias ilícitas lo que permitió el decomiso de la misma que se encontraba en el interior del automóvil.