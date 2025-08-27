Aprehenden a ocho exfuncionarios por millonario desfalco en la “Operación Comunidad”

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó sobre la aprehensión de ocho exfuncionarios vinculados a un caso de presunto peculado agravado, en el marco de la “Operación Comunidad”, ejecutada recientemente por la Fiscalía Anticorrupción con apoyo de la Policía Nacional.

De acuerdo con el informe oficial, el daño patrimonial asciende a B/. 2,157,379.90, dinero que debía ser invertido en proyectos comunitarios en distintos puntos del país. Entre las comunidades afectadas se encuentran Cristóbal Este (Colón) con B/. 1,095,291.39, El Carate (Los Santos) con B/. 454,184.30, Nueva Gorgona (Panamá Oeste) con B/. 304,713.14, Río Hato (Coclé) con B/. 174,473.37 y Trinidad, en Capira (Panamá Oeste) con B/. 128,717.70.

Las investigaciones apuntan a que estos fondos, destinados a obras de interés comunitario, habrían sido utilizados de manera irregular, lo que constituye un perjuicio económico directo al Estado y a las poblaciones que debían beneficiarse de las inversiones sociales.

La Procuraduría destacó que estas acciones forman parte de su compromiso institucional con la transparencia y la defensa de los recursos públicos, reiterando que los procesos legales se llevan adelante con estricto apego a la ley y el respeto de los derechos de los implicados.

Con la “Operación Comunidad”, el Ministerio Público envía un mensaje de tolerancia cero frente a la corrupción, reforzando la necesidad de mayores controles en la gestión pública. Las investigaciones continúan y no se descartan nuevas diligencias en las próximas semanas.