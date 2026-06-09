Aprehenden a dos menores de 14 y 15 años vinculados a una balacera en calle 11 de Colón

Un adulto y dos menores de edad, de 14 y 15 años, vinculados a una balacera registrada entre las calles 11 y 12 de la avenida Justo Arosemena, en la provincia de Colón, fueron aprehendidos este martes 9 de junio, informó la Policía Nacional.

El operativo de seguridad se activó de manera inmediata tras una alerta emitida a través de la frecuencia de radio policial, en la que se reportaban múltiples detonaciones con armas de fuego en el sector.

Durante el hecho de violencia, tres personas resultaron heridas por proyectiles de arma de fuego. Las víctimas recibieron auxilio inmediato por parte de los uniformados y transeúntes, siendo trasladadas de urgencia a un centro hospitalario cercano para recibir la atención médica correspondiente debido a la gravedad de sus lesiones.

En la escena y tras una persecución, los agentes policiales lograron interceptar y retener un vehículo tipo taxi en el que se movilizaban los sospechosos. Tanto los tres ciudadanos aprehendidos como el vehículo selectivo y las armas de fuego incautadas fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para el debido proceso y la formulación de cargos.