“Apoyo del adulto mayor”, Residencial municipal Los Años Dorados

El Hogar para personas de la tercera edad se crea mediante acuerdo municipal N°23 del 25 de febrero de 1997, está ubicado en el corregimiento de Pacora y tiene una capacidad para 100 personas.

En la actualidad da servicio de atención integral a 48 adultos mayores, 21 mujeres y 27 hombres, muchos de ellos sin familia. El asilo municipal lleva 26 años prestando un servicio integral a este segmento de la población del distrito de Panamá.

Los residentes reciben atención médica, medicinas, ropa, comida, servicio de lavandería, uso de biblioteca y barbería; son atendidos por fisioterapeutas y asisten a terapia ocupacional para realizar ejercicios de psicomotricidad, cognitivas y de la vida diaria.

Todos los colaboradores municipales que laboran en el lugar se esfuerzan para que exista y se mantenga la corriente cálida de cariño entre ellos y los abuelitos, con el objetivo de hacerles sentir que tienen un hogar tranquilo para vivir la vejez, donde pueden hacer amigos, compartir alegrías y estar acompañados.

La actual administración alcaldicia habilitó una flota vehicular que garantiza el cumplimiento de las citas médicas de los beneficiarios y cuenta con un servicio de ambulancia las 24 horas para atención de emergencias.

Ha incorporación personal idóneo para los registros médicos y técnicos en enfermería que fortalecen el equipo de trabajo que atiende las necesidades de los adultos mayores.

La alcaldía capitalina en una alianza con el Ministerio de Desarrollo Social rehabilitó y remodeló los dormitorios, baños, comedores, cocina y remplazó el techo del hogar.

El proyecto incluye trabajos en la planta depurada de tratamiento, cambio de las cámaras de video vigilancia, remozamiento de entrada principal y el jardín interno.

Los beneficiarios pasan por un preingreso a cargo de la dirección de Gestión Social y la subdirección de Desarrollo Social, deben ser panameños o extranjeros con residencia permanente, no haber sido condenados por delitos, no contar con ingresos o que sus familiares no puedan hacerse cargo económicamente de ellos, deben tener más de 60 años y que no puedan valerse por sí mismos.