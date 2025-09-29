Alta morosidad afecta la recolección de la basura

Los residentes de La Chorrera, Arraiján, Panamá Centro y San Miguelito enfrentan serias deficiencias en el servicio de recolección de basura, una situación que las autoridades atribuyen principalmente a la alta morosidad hacia las empresas recolectoras.

De acuerdo con directivos de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario de Panamá (AAUD), la deuda acumulada solo en la ciudad capital asciende a 116 millones de dólares, mientras que los pagos recibidos resultan insuficientes para cubrir los costos operativos.

Julio Escobar, director de Finanzas de la AAUD, informó que durante los últimos cuatro meses de moratoria apenas se han recaudado 1.5 millones de dólares, una cifra considerada muy baja frente al total adeudado. En ese sentido, reiteró el llamado a la población para que aproveche las facilidades de pago disponibles.

Por su parte, Adalbis Badillo, jefa de proyectos de la entidad, destacó la importancia de la colaboración ciudadana, no solo en el cumplimiento de sus pagos, sino también en la correcta disposición de los desechos, lo que ayudaría a mejorar la gestión del servicio.