Alianza Pueblo Unido por la Vida exige moratoria minera indefinida y derogatoria; seguirán en las calles

Las organizaciones constituyentes de la Alianza Pueblo Unido por la Vida informaron que “consideran que el proyecto de ley 1110 aprobado en segundo debate este miércoles 1 de noviembre de 2023, no cumple con las aspiraciones de la población panameña en las calles”.

En lo que respecta a la moratoria minera, la alianza indicó que “el proyecto de ley 1110 no contempla las 15 actuales concesiones ya otorgadas y sólo aplica para las futuras concesiones. Si bien se contempla la derogación de la ley 406, el proyecto de ley 1110 no incluye el orden público e Interés social y, por lo tanto, sus efectos no son retroactivos”.

El secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) Saúl Méndez indicó que seguirán en las calles exigiendo la derogación de la ley 406, una moratoria minera indefinida que incluya a todas las concesiones mineras y el cierre de Minera Panamá mediante un plan de cierre que salvaguarde los derechos laborales.

“First Quantum o Minera Panamá tiene que cerrar, obviamente a través de un plan de cierre ordenado. Otro aspecto que debemos tener claro es que la derogatoria es una exigencia del pueblo panameño, otro elemento que convoca al pueblo a las calles es que no haya minería metálica en el país”, declaró.

Llamamos a mantener la unidad del pueblo en las calles y convocar a un Encuentro Nacional de todos los dirigentes del movimiento social y popular para el 4 de noviembre de 2023.

También se convocó a la población a manifestarse en una marcha este viernes, 3 de noviembre, a partir de las 10:00 a.m., partiendo del Parque Porras con dirección a la Cinta Costera.