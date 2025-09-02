Alfredo R. Luciani F., nuevo Gobernador del distrito Kiwanis Panamá

En el marco de la X Convención de Kiwanis y con la asistencia de más de 325 socios, el pasado sábado 30 de agosto, el HK Alfredo R. Luciani F. tomó posesión oficialmente como nuevo Gobernador del Distrito Kiwanis de la República de Panamá para el período 2025-2026.

Con más de 18 años de trayectoria como miembro activo del Club Kiwanis Metropolitano de Panamá, quien ha ejercido varios cargos en diferentes juntas directivas, incluyendo la de director, secretario, asesor, presidente y vicedirector de división, ha dedicado su tiempo y esfuerzo a impulsar proyectos sociales y comunitarios orientados a la niñez y juventud, siempre bajo el lema de la organización: “Sirviendo a los niños del mundo”.

En su discurso de toma de posesión, resaltó la importancia de trabajar unidos en favor de programa y actividades en beneficio de la educación, salud y desarrollo de la niñez en Panamá, en la formación de líderes competentes, seguros y voluntarios; fomentar la fraternidad humana, promover la marca Kiwanis y aumentar el voluntariado a nivel nacional. “Nuestra misión es clara: seguir construyendo oportunidades para que cada niño y joven pueda desarrollar su máximo potencial. Como Kiwanis, tenemos la responsabilidad de servir con compromiso, solidaridad y visión”, expresó el gobernador Luciani.

También destacó que durante su gestión se dará prioridad a Programas de Servicio Liderazgo en las escuelas y universidades del país, expansión de clubes con calidad, Capacitación y Educación continuada, promover la salud infantil y evitar la obesidad, fomentar la vivencia diaria de la Regla de Oro, dar prioridad a lo humano y espiritual sobre los valores materiales, divulgación de la marca Kiwanis, entre otros.

La ceremonia contó con la participación de autoridades de Kiwanis Internacional, autoridades locales y delegación de Colombia, así como invitados especiales, representantes de distintas organizaciones aliadas y socios de los 44 clubes a nivel nacional.