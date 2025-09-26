Alcaldía de San Miguelito se pronuncia sobre proceso de desafectación en estaciones del Metro

La Alcaldía de San Miguelito informó que ha sido notificada sobre el proceso de desafectación que se estará llevando a cabo en diversas estaciones del Metro de Panamá ubicadas dentro del distrito.

A través de un comunicado oficial, la entidad explicó que estas acciones están siendo lideradas por el Metro de Panamá, al tratarse de espacios bajo su propiedad. “Recordamos que estas acciones corresponden a espacios que son propiedad del Metro de Panamá, por lo cual es la entidad responsable de su ejecución”, señaló la Alcaldía.

La medida responde a problemas recurrentes en las áreas aledañas a las estaciones, como “condiciones de inseguridad, mala disposición de residuos, acumulación de desechos y obstáculos para el libre tránsito peatonal”.

En su pronunciamiento, la Alcaldía aseguró que se mantendrá atenta al desarrollo del proceso. “Como institución, reiteramos que nos mantenemos vigilantes para que este proceso se desarrolle de la mejor manera, priorizando el bienestar de la ciudadanía”, indicó.

Asimismo, anunció que se ofrecerán alternativas de acompañamiento a las personas que se vean afectadas por esta medida. Estas incluyen “la inscripción en nuestra base de datos de emprendedores y la posibilidad de acceder a capacitaciones en educación financiera, empleo y desarrollo de habilidades”.

No obstante, la Alcaldía aclaró que estos apoyos no serán inmediatos. “Es importante señalar que estas alternativas no serán inmediatas, pero forman parte de nuestro compromiso con brindar nuevas oportunidades a quienes lo requieran”, precisaron.