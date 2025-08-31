Aeronavales decomisan 32 paquetes de presunta droga en terminal portuaria del Pacífico

Un operativo de inteligencia del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) permitió la incautación de 32 paquetes de presunta sustancia ilícita en una terminal portuaria del Pacífico panameño. La carga, que se mantenía oculta en un panel de refrigeración de un contenedor, había salido de San Vicente, Chile, con transbordo en Panamá y destino final en Sídney, Australia.

Las autoridades detallaron que el hallazgo fue producto de labores de perfilamiento y verificación, lo que permitió detectar irregularidades en el contenedor y coordinar con la Fiscalía de Drogas de la provincia de Panamá las diligencias de allanamiento y registro. Tras la inspección, se confirmó la existencia de los 32 paquetes escondidos en el sistema de refrigeración.

De acuerdo con cifras oficiales, en lo que va de 2025 el Senan ha decomisado 35,447 paquetes de sustancias ilícitas a través de 88 operaciones ejecutadas en distintos puntos del país. Estas acciones, según la entidad, forman parte de la estrategia para reforzar la seguridad en el territorio nacional y contrarrestar el impacto del narcotráfico en la región.