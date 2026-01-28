Advisors vaticina una alianza incómoda para el 2026

<b>E</b>n 2026, muchas organizaciones seguirán perdiendo tiempo en una discusión estéril: si la empresa 'se moderniza' con juventud o 'se cuida' con experiencia. Desde la mirada de Advisors, esa dicotomía ya no es un debate cultural: es un riesgo estratégico. Porque hoy el entorno exige dos cosas al mismo tiempo: velocidad para adaptarse y criterio para no equivocarse cuando el costo del error es reputacional, legal, operativo y financiero.El dato que casi nadie quiere mirar es este: el compromiso laboral global está en niveles preocupantes. En diversos informes se ha reportado en números aproximados que <b>solo 21% de los empleados en el mundo está comprometido</b>, mientras <b>62% no lo está y 17% está activamente desconectado.</b> Con equipos así, ninguna campaña, transformación digital o plan de comunicación alcanza su potencial. La fricción generacional no es un tema de 'ambiente'; es una grieta que drena energía, talento y consistencia.También hay una verdad incómoda para ambos extremos: ni la juventud 'salva' por sí sola, ni la experiencia 'sostiene' por sí sola. En el propio pulso global de talento aparece una señal clara: <b>solo 6% de los Gen Z dice que su principal meta profesional es llegar al liderazgo</b>, y aun así colocan el aprendizaje y el desarrollo entre las razones más fuertes para elegir empleador. Es decir: quieren crecer, pero desconfían del liderazgo tradicional o no lo ven aspiracional como antes.A la vez, la experiencia trae algo que no se aprende por tutorial: precedentes, lectura de aristas, matrices de riesgo y comprensión de consecuencias. El punto no es quién 'tiene la razón' por edad; es como en conjunto se aportan piezas al rompecabezas para que la decisión final sea más inteligente.'En Advisors vemos un patrón repetido: cuando juventud y canas se tratan como bandos, la organización se vuelve rápida pero frágil, o estable pero lenta. Las dos cosas pierden. La ventaja real nace cuando se reconocen y se alinean', afirma Michael Caballero, CEO de Advisors.Esa misma lógica aplica hacia afuera, en la exposición pública. Advisors insiste en una idea que incomoda a los fanáticos de las comunicación: no todo será redes sociales, y <b>no todo será medios tradicionales</b>. La reputación se construye como un customer journey completo, con validadores distintos según el momento, el público y el riesgo. Incluso en un entorno digitalizado, la confianza no se reparte de manera uniforme. Pew Research Center encontró que <b>56%</b> de adultos en EE. UU. dice tener 'mucha' o 'algo' de confianza en información de organizaciones de noticias nacionales, y <b>70%</b> en noticias locales; mientras que la confianza en información de redes sociales se mantiene significativamente más baja. Traducido al terreno corporativo: la vitalidad digital existe, pero la credibilidad profunda todavía se 'certifica' de formas diferentes. Y eso importa cuando el mensaje busca influir en tomadores de decisión, reguladores, juntas directivas, inversionistas o comunidades.El mensaje final —para una generación y para la otra— no es un llamado a ceder; es un llamado a ganar juntos. A la energía joven: tu valor no está solo en lo nuevo, sino en convertirlo en impacto medible sin subestimar el costo del error. A las canas: tu autoridad no está en la trayectoria, sino en usarla para habilitar futuro, no para frenarlo. La empresa que logre esa alianza no solo tendrá mejor clima: tendrá mejores decisiones, mejores narrativas y mejor desempeño.