Aduanas retiene más de 12 mil dólares no declarados a pasajera venezolana

En el aeropuerto internacional de Tocumen, los inspectores de Aduanas detectaron que una pasajera venezolana proveniente de Estados Unidos llevaba más de 12 mil dólares en efectivo sin declarar, lo que está prohibido, informaron de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA).

Detallaron que, “al ser cuestionada sobre el motivo de su viaje y la cantidad de dinero que portaba, la pasajera manifestó inicialmente que llevaba 9 mil dólares, asegurando que eran ahorros entregados por su pareja. Posteriormente, al ser trasladada a la oficina para una revisión más detallada, indicó que la suma ascendía a 9 mil 500 dólares”.

“Durante la inspección de sus pertenencias, se encontró en su maleta, oculto entre varias facturas dobladas, un monto adicional que elevó la cifra total a 12 mil 508 dólares americanos”, según el informe de Aduanas.

El dinero fue retenido por no haber sido declarado conforme a la normativa vigente, y se procedió a realizar las notificaciones correspondientes a las autoridades competentes para el inicio del trámite legal y las investigaciones pertinentes.