Aduanas retiene celulares y cigarrillos en operativos en Colón

La Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera continúa reforzando los controles en el marco de la operación #NavidadSinContrabando,

Personal de la Autoridad Nacional de Aduanas informó de la retención de mercancías sin documentación legal durante dos operativos (sobre la Avenida Ameth Waked y en la comunidad de Arco Iris, corregimiento de Cristóbal) en puntos estratégicos del distrito de Colón.

Allí se decomisaron 1,340 celulares, 60 unidades de audífonos, 14 cajas de cigarrillos y 3 cajas de Phillies Blunt, detectados en vehículos cuyos conductores no pudieron acreditar la procedencia legal de la carga.