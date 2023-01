$!Adames: Panamá debe crear su propia “aspirina” sobre extinción de dominio

Crispiano Adames, presidente de la Asamblea Nacional en su discurso en medio de la instalación de la segunda legislatura del cuarto periodo de sesiones de la Asamblea, manifestó que “no somos partidarios de aceptar la aspirina que usan otros pueblos para remediar sus enfermedades. Nosotros como lo señalaba el estadista Omar Torrijos, somos partidarios de fabricar nuestra propia aspirina con sabor a lo nuestro, típicamente nacional”.

Respecto a la Ley de Extinción de Dominio, Adames afirmó que esta ley “ha sido aprobada en países con capacidades jurisdiccionales especiales y constitucionales”.

Agregó que “hoy quiero decirles como presidente de esta Asamblea, nosotros no estamos en contra de que podamos desarrollar una materia que vaya directamente contra varios principios, primero el terrorismo, contra los delitos relacionado al tráfico de armas y trata de blanca y el narcotráfico también. El que la tema y la debe tiene que saber que el narcotráfico no está solamente en la política, está en todos los parámetros de la vida nacional y que aquí nosotros no ha pasado esa disposición no porque le tememos a eso señor ministro de Seguridad, porque por lo menos mi personas y estoy seguro que la mayoría no tiene absolutamente nada que ser cuestionado en materia de narcotráfico pero esto tiene que ir con el debido consenso de la sociedad panameña”.

Resaltó que “lo que no se dice es que la experiencia de otros países ha sido catastrófica en materia de implementación de una norma. Reconocemos los esfuerzos de otros países y las recomendaciones pero la aspirina que va a tomar este país; la tiene que tomar con su mano y sabiendo que tipo de aspirina es, lo que no podemos someter a esta sociedad señor ministro de Seguridad, es precisamente a la vulnerabilidad del sistema político que vive este país”.