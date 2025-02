Activación de proyectos para generar 10 mil empleos

Como parte de un plan de urgencia sobre relanzamiento económico y empleo, el presidente de la República, José Raúl Mulino anunció la reactivación de 14 proyectos en salud, agua, educación, entre otros.

El mandatario indicó que estas obras generarán miles de plazas de empleos en el país. “Estamos hablando de unos 350 millones de dólares que permitirán generar unas 10 mil plazas de empleo en el país, hemos seleccionado proyectos de impacto, los primeros 14 es importante destacarlos porque son 19 de 33 que serán al final echados adelante”, detalló.

Por otro lado, respecto a la llamada con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, “no ha habido más nada”, dijo el mandatario.

Mulino agregó que “esa llamada la pidieron ellos, yo no, así que el día que quieran conversar, conversamos, y si no quieren conversar, pues no conversamos”.