Abordan los resultados de los censos nacionales en Café Científico de la Senacyt

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) realizó un Café Científico enfocado en los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2023, en el salón Coiba de la institución.

A través del Café Científico se ofreció información actualizada a diversos miembros de la comunidad científica, centros de investigación e investigadores, indicaron en un comunicado.

Los datos, y el acceso a las plataformas de información del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), contribuirán a las futuras investigaciones que sean enfocadas en la búsqueda de soluciones a las diversas situaciones que afligen al país.

El panelista principal fue Samuel Moreno, director del INEC, quien explicó la metodología del Censo 2023, así como los indicadores de población y las condiciones sociales, y económicas más relevantes del recuento.

Durante la conferencia, Moreno explicó los resultados de diferentes temas, como: perfil educativo, características económicas, autorreconocimiento, acceso a la tecnología de la población total, entre otros temas.

Por otra parte, señaló que el INEC “implementó nuevas estrategias para agilizar el análisis de los datos, así como la metodología de derecho, que consistió en dar un plazo de dos meses para que los empadronadores pudieran obtener la información de aquellas personas que residían habitualmente en el hogar, aunque no estuvieran presentes en el momento del relevamiento”.

“La metodología fue desarrollada para qué se realizará un censo de derecho, en donde no se inmovilizará a la población. Es decir, la población tuvo la flexibilidad de llevar a cabo sus actividades cotidianas: ir a su trabajo, universidades, negocios o hacer sus diligencias, sin preocuparse que el empadronador llegaría y no pudiera registrar su información. Por el contrario, si la persona no estaba en la vivienda, se programaba una entrevista de acuerdo con la disponibilidad de la familia”, indicó Moreno.

Con esta estrategia se logró que más de 1 millón de hogares fueran visitados en todo el territorio nacional, dando un total de 4, 202,572 personas censadas. A su vez, fueron identificadas unas 96,000 viviendas que no estaban registradas en la cartografía de la República de Panamá.

Moreno hizo énfasis en la situación actual de la educación, mostrando que el nivel de analfabetismo pese a seguir siendo uno de los mayores desbalances del país, se está progresando en el tema.

“Según las Naciones Unidas, un país debe estar por debajo del 5% para que pueda superar la barrera del analfabetismo. En el caso de Panamá, durante el Censo de 2010 estábamos en 5.5%; en censo actual indica que hay un 3.7% de personas analfabetas en el país.

De acuerdo con los resultados, superamos la barrera del analfabetismo. Aunque desde el punto de vista del valor absoluto, Panamá cuenta con 121 mil personas que no saben leer ni escribir”, expresó Moreno.

El Censo 2023, fue ejecutado desde el 8 de enero al 4 de marzo del 2023; además de la metodología, fueron utilizadas herramientas y aplicaciones de interfaz del supervisor y empadronador, generadas por la Contraloría. Moreno indicó que, de cada de 10 empadronadores, 7 eran mujeres. La implementación de nuevas herramientas y plataformas permitieron que casi el 90% de la data fuera adquirida de forma electrónica en tiempo real, logrando que el proceso fuese más eficaz.