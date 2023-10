Abogados llaman a “la sensatez y calma al pueblo panameño”

El Colegio Nacional de Abogados (CNA) hizo un llamado a la sensatez y a la calma al pueblo panameño, en atención a la situación actual que vive el país tras la aprobación de la ley 406 de 20 de octubre de 2023 “Que aprueba el Contrato de Concesión Minera celebrado entre el Estado y la sociedad Minera Panamá S.A.”.

En una nota firmada por Maritza Cedeño Vásquez, presidenta del (CNA) y la junta directiva del gremio, manifiesta que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia pronunciarse sobre la inconstitucionalidad o no del contrato ley antes citado.

En ese sentido, le corresponde a la República de Panamá, como Estado de Derecho “garantizar el cumplimiento de los principios democráticos de libertad de expresión y participación ciudadana como mecanismos que, en el marco del respeto mutuo y convergencia de ideas, deben ser fundamentales para la convivencia pacífica de todos los ciudadanos de nuestro país”.

Además, se debe garantizar la seguridad jurídica de las inversiones y los derechos humanos como el derecho al trabajo digno y la seguridad social, el derecho a un ambiente sano, el uso justo de los recursos minerales, y la generación de actividades económicas que brinden bienestar social que permitan a los ciudadanos lograr sus aspiraciones y garanticen el desarrollo nacional.

“Como Estado de Derecho, la República de Panamá, debe velar por el cumplimiento de todas estas garantías, los momentos exigen proteger la institucionalidad del país, a fin de lograr los acuerdos que sean beneficiosos para la nación”, agrega la misiva.

Con respecto a las protestas en diversos puntos, el CNA explica que “la ciudadanía panameña expresa su descontento en las calles, lo cual es un Derecho Constitucional, el cual debe darse dentro del ámbito del respeto a la vida, integridad personal, propiedad pública y privada, por lo que condenamos los actos vandálicos y métodos violentos utilizados por personas con fines distintos a los manifestantes. Igualmente, solicitamos a las autoridades nacionales, se abstengan de hacer uso excesivo de la fuerza, y salvaguardar los bienes jurídicos protegidos antes descritos”.

En ese sentido, la abogacía ha visto limitada la posibilidad de ejercer la profesión, lo cual afecta no sólo al abogado en particular sino a los ciudadanos que este defiende. “Por lo que solicitamos tanto a las autoridades judiciales como administrativas, la suspensión de términos en todo el territorio nacional, en aquellos procesos o trámites administrativos que no se puedan realizar por medios electrónicos o telemáticos”, subraya el Colegio.

Por último, solicitaron a la Corte Suprema de Justicia determine con “celeridad la constitucionalidad o no, del contrato recientemente elevado a Ley de la República, por lo que instamos a que se pronuncien de una forma ágil, rápida, efectiva y oportuna, con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica y la paz social en nuestro país”.