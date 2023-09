Proceso de expulsión del PRD no lo va a callar, advierte Torrijos

El candidato presidencial del Partido Popular (PP), Martín Torrijos Espino, dijo que resiente el proceso de expulsión del Partido Revolucionario Democrático (PRD), sin embargo, advirtió que no logrará intimidarlo frente a los desmanes que comete la cúpula del colectivo político.

“No me callan, no me intimidan, no intimidan a la membresía del partido que han venido destituyendo, porque no piensan igual que ellos, porque tienen valores distintos a los que ellos practican. Hagan lo que quieran, esto es irreversible, la debacle del PRD y adónde nos han llevado quienes dirigen el partido es realmente irrecuperable”, comentó en entrevista a RPC Radio.

El otrora secretario del Frente de la Juventud y secretario general del colectivo, además, y expresidente de la República, añadió que no cesará de denunciar que han llevado al PRD a un nivel de poca credibilidad. “Han utilizado el poder para servirse de él para hacer negocio, han puesto al PRD al servicio de una mala asociación de intereses económicos y no realmente para lo que fuimos fundado, para ser un partido diferenciador entre el resto de la sociedad”, apuntó.

“Eso sí, que estén conscientes de lo que están haciendo; los ataques a las familias, a la integridad; los ataques de calumnia, de injuria, no deben ser válidos. Suerte que no somos iguales, pero realmente no voy a olvidar todo lo que están haciendo, a pesar de que a mí nunca me ha movido ni el odio ni el rencor, pero no me parece ni correcto ni justo”, advirtió

Torrijos Espino reiteró que le duele que se le pretenda expulsar del PRD, sin embargo, está preparado para las acciones que esta cúpula emprenda.

Respecto a las posibles alianzas con otros partidos políticos indicó que “una alianza tiene que tener una visión común, por supuesto. Pero hoy día, si les preguntas sobre el tema de la minería, hay ahí un candidato que apoya el contrato minero; (mientras) uno que está en las mismas conversaciones, dice que él está en contra de la minería, entonces bueno, y el otro?”.

De igual forma, insistió que se le debe mostrar a la sociedad una voluntad real de desprendimiento sobre la base de que se quiere resolver los problemas agobiantes que tiene la sociedad panameña de desempleo, inseguridad, de la falta de oportunidades para los jóvenes y las mujeres.

“Yo creo que, en la práctica, seguiré conversando con la sociedad, sumando a sectores que tienen una visión compartida del país, del Panamá posible que nosotros queremos construir hacia el futuro”, dijo el expresidente Torrijos Espino.