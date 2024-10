Policía aprehende a Bosco Vallarino en apartamento en San Francisco

Tras una acción operativa de búsqueda y captura en un apartamento en el corregimiento de San Francisco, la Policía Nacional aseguró que aprehendió a Bosco Vallarino, quien figuraba como uno de los Más Buscado por delito de corrupción de servidores públicos.

“Al notar la presencia policial en el apartamento, el mismo procede a entregarse y no oponerse al cumplimiento del oficio, haciéndose efectiva su aprehensión por unidades policiales de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP)”, detallaron de la Policía.

Previo a la aprehensión, el exalcalde de la ciudad capital aseguró en un video que se entregó a las autoridades, luego que apareciera en la lista de los más buscados y que ofrecieran una recompensa de $5,000 para dar con su ubicación.

Vallarino aseguró: “Después de 12 años estoy cansado de estar enfrentando procesos. Conversé con mi familia, mi esposa, mi propela, mis hijos, mis abogados y he tomado la decisión, después de pasar esta pena, de salir en un afiche, que yo me voy a presentar para enfrentar lo que sea. Voy por mi libertad, yo espero que me respeten mis derechos, ahora con esta nueva administración”.

Vallarino fue trasladado a la sede de la Dirección Nacional de Investigación Judicial para su respectivo trámite a órdenes del Sistema Penitenciario, toda vez que mantiene condena de 48 meses de prisión por delito contra la administración pública en su modalidad de corrupción de servidores públicos.