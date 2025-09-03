Destacadas figuras japonesas recibieron reconocimiento por parte del presidente Mulino

El presidente José Raúl Mulino entregó, este miércoles en Japón, altas condecoraciones a dos destacadas figuras japonesas: Seishiro Eto, con la Orden Vasco Núñez de Balboa en el grado de Gran Cruz, y Nobuluki Wada, con la Orden Manuel Amador Guerrero.

Nobuluki Wada fue condecorado por el presidente Mulino mediante el Decreto Ejecutivo 101 del 26 de agosto de 2025, por su desempeño clave en la promoción y consolidación del registro de buques bajo bandera panameña en Japón, y contribuir al posicionamiento internacional como uno de los registros marítimos más importantes del mundo.

Gracias a su gestión, numerosos buques japoneses han adoptado la bandera panameña, lo que ha permitido la expansión del comercio marítimo, el fortalecimiento de la imagen internacional de Panamá como potencia marítima y el reconocimiento de sus estándares ante otras administraciones marítimas.

Por su parte, Seishiro Eto, miembro de la Casa de Representantes de Japón, mediante el Decreto Ejecutivo 102 del 26 de agosto de 2025 recibió la Condecoración Nacional de la Orden Manuel Amador Guerrero por su destacada trayectoria y compromiso con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Panamá y Japón.

El decreto resalta que, a pesar de ser extranjero, Seishiro Eto ha prestado servicios “de alta relevancia a la República de Panamá”, al impulsar proyectos estratégicos para el desarrollo nacional, como la Línea 3 del Metro, a través de su mediación política parlamentaria.

El presidente Mulino agradeció el valor de la “amistad entre los pueblos”, y a Eto por su apoyo a este proyecto, confiando en que, como asesor en la Liga Parlamentaria de Japón, continuará promoviendo la relación entre ambos países.

El mandatario destacó que conoce a Wada desde 1988 y lo considera “un promotor de la marina mercante panameña”, por lo cual se honra en darle este reconocimiento como presidente de la República de Panamá. “Gracias a ambos por ser amigos de Panamá”, manifestó Mulino.En la ceremonia de condecoración, participaron el canciller y el vicecanciller, Javier Martínez-Acha y Arturo Hoyos, respectivamente; Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas; el embajador de Panamá en Japón, Walter Cohen; el embajador de Japón en Panamá, Kazuyoshi Matsunaga; y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino.