Complejo, pero muy divertido

“Soy una jugadora de voleibol en formación y espero poder asistir a muchos torneos internacionales representando a mi país”. La joven Ariann Hernández (AH) tiene grandes sueños en el deporte y comparte con Metro Libre (ML) sus experiencias en el voleibol, el cual considera “un juego complejo”, pero donde “me divierto”.

ML: ¿Por qué decantarse por el voleibol? AH: “Creo que inicialmente por mis padres, el deporte es como una cultura en mi casa. Desde siempre he estado en gimnasios viendo voleibol por ellos, ambos jugaron por años. Me gusta porque me divierto cuando juego y porque hago muchos amigos”.

ML: ¿Cómo fueron tus inicios en el vóley? AH: “Tengo unos 8 meses entrenando voleibol. Fui a mi primera competencia de nivel Intermedio, con apenas un mes de haber iniciado, y allí supe que no iba a dejar de jugar”.

ML: ¿En qué torneos has participado? AH: “Participé en los torneos organizados por un grupo de clubes conocidos como “los 4 ases”. El año pasado fueron 5 torneos o paradas de voleibol (3 intermedias y 2 juveniles). En el último torneo intermedio del año, logré un premio como Mayor Anotadora. Este año 2023 obtuve el Segundo lugar en mi primer torneo abierto de playa. También participo en los torneos juveniles con el Club AFAVCER”.

ML: ¿Qué diferencia sientes entre el vóley de sala y de playa? AH: “Por ahora, me siento mejor jugando voleibol de salón, tengo más tiempo con esa modalidad. Es entretenido, se pueden planificar muchas jugadas y estrategias. Playa es un juego más exigente, que requiere mucha habilidad e inteligencia y superadas condiciones físicas donde solo estás tú y tu compañera y cada una depende de la otra”.

ML: ¿Crees que en Panamá, la gente valora el vóley? AH: “En Panamá casi no se valora el esfuerzo que los deportistas hacemos, las horas que se invierten entrenando y los sacrificios familiares que en ocasiones se hacen para complementar nuestro crecimiento deportivo.

ML: ¿Qué se necesitaría para elevar más el perfil de este deporte? AH: “Hay que realizar más ligas, en los colegios, torneos nacionales y de clubes, eso atraerá más aficionados y seguidores, patrocinio privado e interés de Pandeportes. Que tengamos acceso a mejores instalaciones deportivas y de preparación física, buenos entrenadores y oportunidades planificadas para asistir a competencias”.