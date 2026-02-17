La japonesa Nakai sorprende en programa corto de patinaje artístico

La japonesa Ami Nakai, de 17 años, se colocó líder de la prueba femenina del patinaje artístico al término del programa corto, este martes en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, donde la lucha por la victoria se presenta emocionante el jueves.

Con 78,71 puntos, supera en apenas 1,48 puntos a su compatriota Kaori Sakamoto, bronce olímpico hace cuatro años en Pekín y tres veces campeona del mundo.

El tercer puesto provisional está ocupado por la estadounidense Alysa Liu, vigente campeona mundial y que sumó 76,59 puntos.

La adolescente Nakai causó sensación con un triple Axel y un programa interpretado con frescura con la música de la banda sonora del film de Federico Fellini "La Strada", compuesta por Nino Rota.

La joven nipona está disputando su primera temporada en el circuito sénior y en octubre ya se impuso en el Grand Prix de Angers (Francia).