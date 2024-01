La gente no paró de hablar de los limones que le caerían a K4G para hacer chicha y de los comentarios de Ainara Sanz, sobre la humillación que vivió y que no lo permitiría más; hasta dijeron que se dejaron de seguir.

Nicole Barroso vuelve a ser noticia, pero en esta ocasión no fue por agarrarse en Twitter a defender su viaje en las gélidas temperaturas ni por criticarle la nariz a otra, sino porque hablaba de polleras con Toby Wako en Play 103.7 y se refirió a los tembleques como “la cosa en la cabeza”. O sea, no es de risa y no le causaste gracia a la gente, que nos han mandado el audio. Aseguran que si no sabes de lo folclórico, mejor no hagas comentarios o googles un poco. ¡Muy feo!