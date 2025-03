En shock quedamos con el cuento de la Sra. Dezdy, quien aseguró que evitó que estafaran a un famoso del Chollywood, supuestamente por no querer pagar un sexo servicio. ¿Qué? Sí, y la tía “Muñe” contó que es uno que debe hasta pensión. ¡Fuerte!

Y nos enteramos que el Boza no para. Este fin de semana, el cantante panameño estará en una presentación en Nicaragua con el cantante colombiano Beéle, interpretando lo mejor de su repertorio y poniendo a gozar a los nicas. ¡Qué siga así, juicioso!

Karina Linnette recordó que hace dos años empezó con “Show TVN”. Afirmó que le costó y que no fue fácil, pero al final le “reconocieron las ganas” y demostró que sí podía hacer un programa diario. ¡Felicidades!

No regresó con su exmarido

La tía Yaritzel Vélez aclaró que no ha regresado con su exmarido, como andan diciendo en algunas cuentas de redes sociales. Pidió que no anden inventando cosas que no son; pero la gente quiere saber el cuento del carro.