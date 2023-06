Magic Dreams y la Policía Nacional trabajarán juntos para que el concierto de Juan Luis Guerra en Panamá, este 8 de junio, sea un éxito en toda la extensión de la palabra. anunciaron que desde las 10:00 a.m., se iniciará el dispositivo de seguridad y recomendaron que no compren boletos de dudosa procedencia, pues todo ticket que no tenga QR registrado será rebotado. Al parecer, ya la boletería cerró, así que piden que no se la jueguen con eso.