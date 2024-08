Casi nos caemos y no nos levantamos cuando vimos que la tía pelucas estaba metida en la película de las Olimpiadas y se puso a hacer volteretas en casa. ¿Qué, qué? Pues sí, aunque ninguna destreza le salió bien, lo que importa siempre es la actitud.

No dirá que es humilde y punto

Una famosa escritora dijo en su programa de radio que no dirá que es humilde jamás porque no lo es, que toda persona que lo dice, en el fondo esconde su orgullo. Sostuvo que no es mala persona.