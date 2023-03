Aunque Eduardo Lim Yueng dijo que la grandeza de Gilberto Santa Rosa era por su trayectoria artística y que no le prestaran mucha atención al ángulo de la foto, la gente se dio cuenta de lo pequeño que era. ¿Intriga?

Aunque Milka Rodríguez explicó el tipo de ayuda psicológica que está ofreciendo, estilo talleres de bienestar, muchos la han empezado a acusar de usurpar una profesión de la cual no tiene ningún conocimiento. Debe ser más clara con lo que ofrece.

Al igual que Dj Brooklyn, Dj Magnético, ex Comando Tiburón, también se ha quedado en Estados Unidos, donde está toda su familia. Tras la pandemia, el artista se fue a probar suerte en esos lares.

El Tachi, Akim, Barbel y Focking Rafita se han unido en el tema “Bad toy” (juguete malo), una canción sobre la calle y el amor, que cuenta la historia de dos personas que no pueden estar juntas, ya que ambos son callejeros y bandidos. Tras el lanzamiento en diciembre 2022 de FDS (Fin De Semana) junto a One Rose, Eustacio Fidel Guerra, mejor conocido como “Tachi” demuestra el Flow de Panamá, junto a grandes artistas. La canción está en las plataformas.

La cantante panameña Astrid Nicole compartió en sus redes su interpretación del sencillo “Break my soul”, el nuevo éxito de Beyoncé, que ha roto todas las listas de audiencia. La fanaticada la felicitó por su gran registro vocal.

Oye, quedamos parados de pestañas, porque la cuenta que hablaría de todos los chismes de la farándula ya no está ni en el radar. Buscamos por todos lados, pero no aparece. ¿Se cansaron?

Casi nos caemos de espaldas cuando Marelissa Him compartió que estaba buscando opciones de manicura, pues en una sala de belleza le limaron tanto, que le ardían las uñas. O sea, casi le toca la carne. ¡Así, tampoco!

Hablando de Marelissa, varias famosas están cambiando la manicura de uñas de mentira por opciones más saludables. Mehr Eliezer también hace lo mismo, no quiere productos dañinos en su cuerpo.

Tras la poca empatía que mostraron muchas personas hacia la mujer que se accidentó en la Calzada de Amador el pasado jueves, se inició la campaña “si me pasa algo, no me grabes, ayúdame”.