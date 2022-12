En el pasado concierto de Sebastián Yatra, muchos estaban a la espera de si el cantante subía a alguna panameña a la tarima, pero eso no pasó. Lo que sí hizo fue bajar y darle un beso a Mehr Eliezer.

No opina en ciertas cuentas

Gisela Tuñón aseguró que sigue a ciertas cuentas panameñas como el Gallinazo, TVN Noticias, Charles Lattan, pero no da su punto de vista, pues considera que tienen seguidores tan agresivos, que prefiere no opinar, ya que no le gustan los insultos.