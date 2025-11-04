La Esquinita del 4 de noviembre de 2025

¡Llegó su momento!

Mirna Caballini, Miss Universo Panamá, viajó a Tailandia para participar en el certamen internacional. “Después de días, meses y un sinfín de emociones, hoy comienza una nueva etapa. Ha sido un camino de preparación, disciplina y crecimiento personal, donde cada paso me ha recordado por qué amo lo que hago y por quién lo hago. Cada desvelo, cada esfuerzo y cada sonrisa tienen un propósito: representar con orgullo el nombre de mi país”, manifestó en sus redes.

¿Su cuenta sigue desaparecida?

Los seguidores de una cuenta de “chismes de farándula” siguen sorprendidos porque hace días no está disponible el perfil en Instagram de un famoso presentador. No saben si se la hackearon o se la mandaron a tumbar. ¿Será?

Ahora es parte de la familia

Hay un artista panameño que está viviendo un buen momento musical, gracias a un junte con una artista dominicana, al punto que ahora se tratan de familia y todos están encantados. Esperemos que saquen más canciones juntos.

Lleva su flow a Estados Unidos

La que se encuentra de gira por Estados Unidos es la cantante de música urbana Catherine. Contó que recorrerá seis ciudades, en cuatro estados, con su tour “El Regreso de la Reina del Romantic Style”, donde pondrá a recordar sus mejores éxitos.

Recibió todo el apoyo

Una exmiss Panamá, vinculada en publicaciones de redes a un político caído en desgracia, ha recibido todo el apoyo de sus seguidores, después de aclarar que no tiene nada que ver con él y hasta colocar una denuncia en el Ministerio Público. La gente aplaudió su valentía y que haga valer sus derechos. ¡Muy bien!