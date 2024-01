La ex reina de Carnaval Sara Bello empezó el 2024 muy positiva y con grandes noticias, pues está a la espera de su segundo hijo con el publicista Agustín De Gracia. La pareja celebró junto a su pequeño Kaiser Matías.

“Una aventura INOLVIDABLE. Gracias a Cada uno de ustedes por tanto cariño y pasión en este TOUR 2023! Nos vemos en el The RomanticStyle Tour Sonido Inmortal RECARGADO 2024”, comentó el cantante Nigga, quien arma un nuevo tour.

Oye, casi que nos caemos y no nos levantamos cuando vimos ayer el look de una periodista en televisión. Parecía muñeca de Año Viejo, destruida. Se notó que había rumbeado bastante.

La ex Calle 7 Nikeisha Sánchez contó que vivió momentos de terror, pues un sujeto la siguió camino a la tienda y ella llevaba a su bebé cargado. Además, dijo que el tipo parecía en complot con otra persona y pidió a los del local que la acompañaran.

Marilú De Icaza se fue a la playa a dejar todo lo malo e iniciar este 2024 con energía positiva. La presentadora, quien según rumores no pasa por buen momento en su matrimonio, se lo toma con calma.

Qué show de los periodistas en la Asamblea Legislativa. Ameth Pérez, de Telemetro, fue a entrevistar a la directora Gonzaine, pero esta le estaba dando la palabra a Saúl Quintero, de RPC. Al final, Pérez lo ignora y como estaba en vivo, no se detiene.

“Necesito como 1 día de transición para no prepararme para trabajar. Siento que todo fue muy rápido”, aseguró la presentadora Marelissa Him ayer, que al parecer, no estaba lista para iniciar la jornada.