Alejandro Torres salió al paso de los rumores sobre su salud y es que, tras sentirse mal después de un baile, varios ya le habían diagnosticado derrame ¿qué? Sí, el tipiquero aseguró que está bien y esa noche solo tuvo migraña, algo que padece por no descansar.

En los planes de Julia Honings y su esposo BK ya no hay más bebés, así lo dejó saber la exguerrera en TikTok, donde se sinceró sobre su maternidad. “Teniendo a Jimena y operándome por ahí mismo porque no...Y si ahorita me preguntan, no tampoco”, reveló.