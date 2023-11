La Esquinita del 28 de noviembre de 2023

¿La carrera de Sech se está apagando?

Aunque la gente anda metida en protestas y de aquí para allá no se queda quieta y siempre quiere saber. Ahora se preguntan qué pasa con la carrera de Sech y por qué el artista ya no suena como hace cuatro años, cuando estaba volando con sus canciones. ¡Necesita su propio espacio!

No es tanto lo que hace sino lo seguido

Una conocida influencer ambientalistas ha vuelto a meter las patas. Ahora le están dando por opinar sobre qué deben hacer con todos los empleados que se quedarán sin trabajo en la mina, algo de lo que rauda y veloz opinó y hasta encontró la solución. ¡Mira tú!

El programa más tonto de la TV panameña

Oye, esto de “Casi las 5” no mejora, empeora. ¿Qué es eso de preguntar si a las chicas les gustan los hombres malos? Acabamos de pasar el día contra la no violencia de género y los productores de este espacio se salen con esos enfoques que no vienen ni al caso.

El me mintió estrena este 30

Any Tovar, Manuel Corredera, Bethy García y demás estrenan este jueves 30 de noviembre el show “El me mintió”, en el Club Unión, donde interpretarán las mejores canciones de plancha, esos temas con los que muchos hemos crecido. El evento empieza a las 6:00 p.m., y los boletos cuestan B/.20.00

Debate por el blanqueo de Beyoncé

La fanaticada panameña ha salido con uñas y dientes a defender el nuevo look de Beyoncé, que no es tan distante de Cardi B y Rihanna, quienes ahora se ven más blancas y platinadas de cabellera. La gente dijo que lo de la “máxima Queen” es puro juego de luces y cámaras.