A la juez de “Yo me llamo” Ingrid De Ycaza le cayeron en banda luego de molestarse por la crítica hacia su vestido de baño y mallas. Le dijeron que ella criticaba así que debía aguantar lo suyo.

Diana Villamonte aseguró que siempre hace planes para regresar a su patria, pero le sale otro compromiso y no puede. Prometió que en noviembre regresará a Panamá para la final del concurso Karaoke World Championships, que será aquí.

Marelissa Him se quejó en Twitter “X” de las órdenes en los restaurantes. “No estoy contenta con que los precios en muchos restaurantes que ya conocía siguen igual y las porciones me las achican”, aseguró. ¿Será que no se llena con ese poquito?