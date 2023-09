No olvidan a la mujer de la bala perdida

El productor Víctor Delgado Predikador no para con sus primicias y ahora compartió unas imágenes junto a otro de los grandes, Dímelo Flow. ¿De qué se trata? Todavía no sabemos en qué anda.

En Panamá, la que puede, puede y la que no, que aplauda. Majo Grimaldo, Astrid Quirós y otras panameñas se fueron hasta Las Vegas a ver el show de RBD y estaban en tema, vestidas cual colegialas.

La cantante y locutora Paulette Thomas no está contenta con que incluyan su nombre en una lista gubernamental y ha grabado varios videos pidiendo al medio que hizo la publicación, que la deje hablar.

Su hijo no es un estafador, dice

El cuento del perro que no tuvo conclusión

Marelissa Him echó un cuento al estilo retro, como los de “La Pandilla de los 7”, de esos que no tenían ni conclusión ni miedo. Dijo que su perro le ladraba a alguien, día y noche, pero no hubo ningún dato de peso.