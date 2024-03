Una comunicadora de la vieja guardia no hizo más que interrumpir al orador de una conferencia, con varios comentarios que nadie le pidió. Dejó el librito de protocolo en casa y quedó como imprudente.

La Calle Arriba de La Palma, en Las Tablas, no anda con cuentos y por eso ha anunciado a la soberana de su Carnaval 2025, la señorita María Victoria Rivera Moreno, de 22 años. La futura beldad portará la trigésima quinta corona de la tuna. ¡Bien!

Piky Zubieta celebró la primera menstruación de su hija con un pastel y fotografías que subió a sus redes, pero la idea no le agradó a la gente, pues hasta la acusaron de exponer intimidades.

Siguiendo con el tema, Piky Zubieta no se quedó callada y tiró su pa’ tras. “Esto fue hace años y fue la manera que utilicé para que mi hija aprendiera amar su cuerpo. Btw...mi hija me dio el GO para compartir”, dijo.