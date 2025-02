Moyra Brunette cumplió su promesa de visitar a un cahorrito que dejaron abandonado en una casa, sin comida ni atenciones. Dijo que estaba triste por la crueldad de algunas personas con los animales. Pidió a la gente no abandonar a las mascotas a su suerte.

Una famosa influencer y presentadora mostró el cambio de look que le hicieron en el cabello y, aunque dijo que no sería agresivo, la transformaron, pero para mal. Ahora se ve de un solo tono.

No querían que entrara a Panamá

Hay quienes no olvidan y hasta aseguran que, en su momento, el Colegio de Abogados envió una carta a Migración para que le vetaran la entrada a Panamá al comediante venezolano, por hacer bullying.

La One Two no se quedó callada ante la polémica de George Harris y afirmó que le pareció agresivo. “Toda rutina de cualquier comediante cambia de acuerdo al país que visita, pero este señor le encanta meterse con todos los países, y al final le pasaron la factura”. ¡Fuerte!