La producción de “La Máscara” quiere subir la tabla y por ello invitó al ex diputado Juan Diego Vásquez, para que sea el investigador de la próxima gala del programa. Vásquez dijo que a él “nadie le echa cuentos”.

Franklyn Robinson dijo que algo raro está pasando en su cuerpo, pues está creciendo por partes. Ya no es M en camisas, ahora es L, así mismo está más alto y sus pies, más grandes. No sabe qué sucede.

Por fin se ha revelado el nombre del reality en el que participó Joako Fábrega en Turquía y no, no era “El poder del amor”, este se llama “La isla paraíso”, pero parece que no lo encontró, porque el cantante regresó hace semanas a Panamá.